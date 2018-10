Plan: auto's Piushaven op proef weren

De Tilburgse politiek wil nu gedegen onderzoek om de situatie te verbeteren. De vier coalitiepartijen - VVD, CDA, D66 en GroenLinks - pleiten daar maandag per motie voor. ,,Hierbij moet in elk geval worden onderzocht om doorgaand verkeer in de Piushaven niet meer toe te staan, bij voorbeeld door het proefondervindelijk afsluiten van de verbinding Piushaven-Koopvaardijstraat.”



Initiatiefnemer Freek Reffeltrath (VVD) denkt daarbij aan een blokkade op de plaats waar de Piushaven overgaat in de Koopvaardijstraat. ,,Maar dat is aan het college. Er moet natuurlijk ook goed gekeken worden naar gevolgen voor het verkeer elders, bij voorbeeld aan de Broekhovenseweg.”



,,De motie is overlegd met het college en kan uitgevoerd worden", zo meldt Reffeltrath in een begeleidende mail waarin hij andere fractievoorzitters vraagt de motie mee in te dienen. Past dat in duale verhoudingen waarin de raad het college kritisch volgt? ,,Dat weet ik niet, die mail is niet voor u bedoeld", reageert Reffeltrath. Nee, hij vindt niet dat de motie zo overbodig zo en nu vooral een spel wordt gespeeld voor de buhne. ,,Het gaat erom dat we iets doen voor burgers.”