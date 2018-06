Plan tegen parkeeroverlast Loonse en Drunense Duinen op komst

Samen met de gemeente Loon op Zand en Natuurmonumenten is Tilburg een 'breed onderzoek' begonnen dat de knelpunten en mogelijke oplossingen in beeld brengt. Daarbij worden bewoners en ondernemers in het gebied van de duinen betrokken.

De druk van recreanten op het natuurgebied wordt steeds groter. Met name op mooie zondagen is het bij de bekende toegangen stervensdruk, met parkeeroverlast tot gevolg. De Tilburgse politiek bepleitte maandagavond in een debat over de uitbreiding van de Udenhoutse camping Duinhoeve actie die dara een eind aan maakt. Volgens Jacobs (GroenLinks, ruimte) is het lopende onderzoek daar de aanzet toe.