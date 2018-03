'Plantenbak van ton' voor 'mooiste bieb van het land'

Stemmen? Lies van 87 laat van zich horen

19:00 TILBURG - Van de politieke kopstukken in Tilburg kent ze niemand, maar Lies Remmers (87) neemt haar stemrecht serieus. ,,Ik ben nog helder in mijn hoofd. Vroeger kende ik iedereen in de raad. Nu kijk ik tv en volg de debatten met landelijke partijen. Het was ooit de KVP, ik ben kerkelijk opgegroeid. Nu stem ik anders."