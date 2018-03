Platform 533: gemeente moet belofte aan Berkel-Enschot nakomen

Het Platform heeft ook al nagedacht over de locatie, aldus Van der Bruggen: ergens in het winkelcentrum. "Toen bij de plannen voor de ontwikkeling van het klooster bleek dat een grote zaal niet doorging, is door de gemeente gezegd dat een dergelijke zaal elders in het gebied zou komen. Daar hebben we allemaal op vertrouwd. Als die belofte niet nagekomen wordt, is er in mijn ogen sprake van een vertrouwensbreuk."