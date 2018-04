Politici Den Bosch en Tilburg willen onderzoek naar hoge vervoerskosten van stadsbestuurders

video+update Vriendin van bedrijfs­lei­der hengel­sport­zaak Raven in Tilburg zet auto van inbrekers klem

22 april TILBURG - Bij hengelsportzaak Raven aan de Ringbaan-Oost in Tilburg is rond 18.15 uur een inbraak gepleegd door drie mannen met bivakmutsen op. De politie heeft twee uur later de auto van de verdachten gevonden.