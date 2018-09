Politie adverteert digitaal: meld vermoeden drugslab

TILBURG - De politie zet een nieuw middel in om drugslabs op te sporen. Ze gaat inwoners in de regio Tilburg en Waalwijk via digitale reclames op sites benaderen in de hoop op meer tips.

Wie in Tilburg en Waalwijk of omgeving woont en komende week een website opent, heeft grote kans daarop een advertentie van de politie tegen te komen. Met de boodschap: 'de politie heeft uw hulp nodig bij het opsporen van laboratoria en hennepkwekerijen. Tips, al dan niet anoniem zijn van harte welkom'.

Dumpingen

Het is een nieuwe manier waarop de politie aan tips over drugscriminelen hoopt te komen. Het zogeheten 'digitaal banneren' is in de regio Tilburg al twee keer eerder toegepast, bij moordonderzoeken (Leon Viellevoije en Hennie de Laat).

Dat de politie er nu ook bij drugscriminaliteit voor kiest, komt door het grote aantal dumpingen van drugsafval, zegt een woordvoerder. De teller staat dit jaar in de regio Zeeland West-Brabant op 44, terwijl het er vorig jaar in totaal 33 waren. ,,Dit baart ons zorgen. Het betekent dat er veel laboratoria zitten. Bovendien gaan we ervan uit dat we maar een derde van de dumpingen zien, veel afval wordt geloosd in het riool of gierkelders."

Aan de Van Berckenrodelaan in Waalwijk werd afgelopen week een xtc-pillendraaierij opgerold. Er lagen 150.000 pillen en grondstof voor nog eens zo'n hoeveelheid. Dit kwam aan het licht door een tip. Daar wil de politie er komende tijd meer van krijgen. ,,We verzamelen ze en als er urgente zaken bij zitten, gaan we er meteen mee aan de slag."

