Politie bekeurt seksende mannen in Tilburg

VIDEO Koster: 'Al bij al verdiend gewonnen'

17 augustus Willem II-trainer Adrie Koster vond de overwinning van zijn ploeg in Groningen 'al bij al zeker verdiend'. ,,De 1-1 had zomaar nog kunnen vallen in de extra tijd toen we Tom van Weert even kwijt waren na een lange bal, maar wij hebben ook wat kansjes gehad om het al te beslissen."