Politie controleert in Tilburg zonder bonnen

Veel schade door felle brand bij flat Tilburg: ramen kapot, berging zwartgebla­kerd

6:25 TILBURG - Door een felle scooterbrand is in de nacht van zaterdag op zondag veel schade ontstaan bij een flat aan de Puccinistraat in Tilburg. De ramen van de berging waren al gesprongen en de flat zelf raakte ook flink beschadigd. Een deel van de berging is zwartgeblakerd.