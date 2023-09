Politie doet onderzoek in panden in Roosendaal en Tilburg

‘Stadion van Willem II niet slim ingedeeld’, maar uitvak blijft waar het is

NAC-aanvoerder Cuco Martina roerde zondag na de gestaakte derby bij Willem II een in Tilburg gevoelig onderwerp aan: is de plek van het uitvak in het Koning Willem II stadion niet wat vreemd, precies tussen de fanatieke KingSide en vak E met de harde kern in?