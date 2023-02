Politie ergert zich aan filmende pottenkijkers bij reanimatie op straat in Enschede: ‘Gewoon onbeschoft’

De politie hield een nare smaak over aan de reanimatie, zondagmiddag rond drie uur, bij winkelcentrum De Klanderij. Tijdens de drukke koopzondag was iemand in elkaar gezakt. Twee ambulances, politie en handhavers snelden er op af om hulp te verlenen. Zeker 100 tot 150 omstanders bleven staan om te kijken. En dat niet alleen; een deel daarvan filmde het ‘hulpverleningsschouwspel’ met zijn mobiel.

Heftig

Nog dezelfde dag uitte de politie haar ongenoegen hierover op haar website, met de titel ‘Pottenkijkers’. „Een reanimatie op straat is een van de heftigste dingen die een mens kan overkomen. Uiteraard is het indrukwekkend als er iets gebeurt en politieagenten samen met ambulancepersoneel en handhavers aan het vechten zijn voor een mensenleven. Wij snappen dat dit reden kan zijn om even te blijven staan kijken.”

Onbeschoft

Maar wat de politie totaal niet begrijpt, en waaraan zij zich ook enorm ergert, is dat er mensen zijn die dit ook nog eens filmen. „Er is geen enkele reden te bedenken om dit te doen. Het voegt niets toe, het helpt betrokkenen niet en het is gewoon onbeschoft te noemen.” Om nog maar te zwijgen van omstanders die hun kleine kinderen lieten meekijken.

Pak dus niet meteen je telefoon, is het dringende advies van de politie. „Hoe zou je het zelf vinden om zo gefilmd te worden? Denk eerst na wat het met de geliefden van een persoon en de hulpverleners doet.”