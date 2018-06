Politie geeft beelden vrij van mishandeling vrouw in Jumbo Tilburg

Ademtocht/Breathing Matters, nieuw performan­ce art festival in Tilburg

16:18 TILBURG - De stad krijgt een performance art festival. De eerste editie is half juni 2019, met als titel Ademtocht/Breathing Matters. In drie dagen zijn dan in Tilburg twintig performances te zien. De helft met beeldende kunstenaars, de andere tien met artiesten uit de podiumkunsten (dans, theater, circus, muziek).