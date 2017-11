Politie in Tilburg trekt pistool voor agressieve man met mes

Verhuizing hospice De Sporen is van de baan; 'impact onderschat'

9:00 TILBURG - Hospice De Sporen gaat niet naar De Reyshoeve in Reeshof. ,,We hebben de impact van ons eerdere besluit onderschat", zegt lid Raad van Bestuur van De Wever, Willem Kieboom. ,,Luisterend naar de bewoners en hun familieleden gaan we op zoek naar een andere oplossing."