Politie neemt 150 kilo illegaal 'postvuurwerk' in beslag tijdens grote actie rond Tilburg

Idols-winnares Julia is geen Do, ze kiest voor volks

28 december TILBURG - Julia van Helvoirt (23), de Tilburgse winnares van Idols weet wat ze wil: levensliederen zingen. Ze had een wurgcontract getekend bij CTM Entertainment. Dat was het gevolg van Idols, maar daar is ze van verlost. ,,In goed overleg zijn we uit elkaar gegaan. Er was geen match. Ze zagen in mij een nieuwe Do of Glennis Grace, maar ik wil zelf kiezen welke kant ik opga. Dat is het levenslied, volks, denk aan Hazes."