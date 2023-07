Politie vindt drugs en een vuurwapen in woning Tilburg: twee mannen (47 en 55) opgepakt

met video Bewoner voelt zich ‘niet lekker’ na bliksemin­slag, schade aan twee woningen in Ber­kel-En­schot

BERKEL- ENSCHOT - Bij twee woningen in Berkel-Enschot is schade ontstaan nadat de bliksem insloeg. Voor een bewoner kwam een ambulance, omdat hij mogelijk een schok had gekregen.