Politie zoekt nep-collega die kwetsende berichten op Facebook plaatst

Bedenker van pratende pop Ferry van de Zaande wint Ad Vinkenprijs

8 maart TILBURG - Frans van der Meer is winnaar van de Ad Vinkenprijs 2017. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een persoon of instantie die een bijzondere bijdrage levert aan kleinkunst in Tilburg en aan de culturele identiteit van de stad. Van der Meer is muzikant, zanger, poppenspeler en beeldend kunstenaar. Bij het grote publiek is hij vooral bekend van de poppen Ferry van de Zaande en Fred van Boeschoten, maar met zijn donkere stem is de duizendpoot ook een verdienstelijk zanger.