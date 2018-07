Politiecellen Tilburg tijdelijk dicht: 'dit is schrijnend'

Per ongeluk indrukwek­ken­de 'drugswin­kel' in handen van 19-jarige Tilburger gedrukt

2 juli BREDA/TILBURG - Een kwartier had politierechter Schotanus nodig om de 19-jarige T.C. maandagochtend heen te sturen. Hij was aangetroffen met een indrukwekkend handeltje aan drugs, maar de Tilburgse jongeman had zich 'voor het karretje laten spannen', zo was het vermoeden van de rechter. ,,Ik was gewoon aan het chillen."