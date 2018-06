Politieheli ziet Duitse auto gevaarlijke capriolen uithalen, politie houdt bestuurder aan

Tilburger steelt voor 3.000 euro sigaretten en krijgt 12 maanden gevangenis­straf in België

19:03 TURNHOUT/TILBURG - De Nederlander Ibrahim B. uit Tilburg is door de rechtbank in Turnhout veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden voor verschillende diefstallen van fardes sigaretten in tabaksshop Caballero Shop in Baarle-Hertog. Tussen juni en augustus 2017 ging de man aan de haal met in totaal 2.862 euro aan sigaretten. De diefstallen geraakten onder meer opgelost omdat de man een aantal keren werd gefilmd door bewakingscamera's. (VTT)