Politiehond dwingt man (37) tot overgave na inbraak in Tilburgse winkel

VVD wilde in 2010 al van handtastelijke burgemeester Huisman af, toen hij net weg was in Hilvarenbeek

8:14 HILVARENBEEK/OOSTERHOUT - Zijn eigen partij, de VVD in Oosterhout wilde de handtastelijke Stefan Huisman (‘burgemeester baco’) in 2010 al wegwerken uit de gemeente. Dat blijkt uit een memo van de toenmalige griffier aan alle fractievoorzitters. Huisman was toen net een jaar weg als burgemeester van Hilvarenbeek.