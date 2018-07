Politieleiding: 'Tilburgse verdachte had wel in cel Breda gekund'

TILBURG - Een in Tilburg opgepakte verdachte had in de nacht van zondag op maandag gewoon in het cellencomplex in Breda opgesloten kunnen worden. Agenten die de man arresteerden stonden bij het politiebureau aan de Ringbaan West aan een gesloten deur, wilden uitwijken naar Breda maar kregen te horen dat ze door moesten naar een cellencomplex in Middelburg.

Ze besloten in Tilburg op een bureau te wachten tot de vroege dienst begon en de verdachte overgedragen en verhoord kon worden.

Een geval van miscommunicatie, laat de politieleiding van Zeeland-West-Brabant dinsdag weten. ,,Er was in de bewuste nacht wel ruimte in het cellencomplex in Breda", aldus een woordvoerster. ,,We zoeken uit hoe de situatie kon ontstaan."

Politiebond NPB trok maandag aan de bel over de situatie bij het Tilburgse cellencomplex, die ze 'schrijnend' noemde. Door gebrek aan capaciteit is dat sinds kort minder vaak geopend (alleen van vrijdag tot en met zondagavond). De politieleiding erkent dit. ,,In verband met zomerverlof, vacatures en ziekte is er in de zomermaanden minder personeel."

Van 29 juli tot en met 18 augustus gaat het complex helemaal dicht. Dat heeft vooral te maken met een al geplande verbouwing, aldus de woordvoerster. Het cellencomplex krijgt nieuwe verlichting en de muren worden opnieuw geschilderd.