Politiestaking? Geen reden Willem II - Excelsior af te blazen

Crimineel dumpt tientallen drugsvaten midden in Tilburgse woonwijk: beelden in Opsporing Verzocht

11 september TILBURG - De grote drugsdumping in een appartementencomplex aan de Berlagehof in Tilburg is een half jaar na dato nog niet opgelost. In de hoop de dader te vinden heeft de politie dinsdag in Opsporing Verzocht bewegende beelden laten zien van de bestelbus die vermoedelijk is gebruikt bij de dumping.