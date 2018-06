Poolse colonne naar de Tilburgse Heuvel voor voetbalfeest

Eindpunt van de rood-witte stoet met zo'n dertig auto's was Club PKHS aan de Heuvel. Piotr Sulik (48) had genoten: ,,Het was fantastisch. We hebben het enorm naar onze zin gehad. Mensen langs de kant reageerden ook heel positief. Er werd zelfs voor ons geklapt. Wat dat betreft is het erg jammer dat Nederland er niet bij is op het WK. Want dan hadden we elkaar kunnen supporteren. Ik hoop dat de Nederlanders nu voor Polen zijn."

Colonne

De optocht verliep zonder problemen volgens organisator Marcin Sieron (34): ,,Veiligheid stond voorop. Vandaar dat we in drie colonnes van ieder tien auto's reden met steeds een kilometer ruimte er tussen. Op die manier hoefden we ook geen vergunning aan te vragen."

Rond 18.00 uur werd de Heuvel bereikt en duurde het nog twee uur voor de wedstrijd zou beginnen. In eerste aanleg werd er nog rustig een pilsje gedronken door de bijna 100 aanwezige Polen; maar naarmate de aftrap naderde vermenigvuldigde dat aantal zich snel en nam het rumoer toe. Sulik daarover: ,,En ze komen niet alleen uit Tilburg, maar uit heel Nederland. Ikzelf woon bijvoorbeeld in Zoetermeer. Zo'n 700 Poolse supporters hadden aangegeven interesse te hebben in dit evenement, maar wij verwachten er ruim 400. Dat is een heel mooi aantal."

Quote Ze komen niet alleen uit Tilburg, maar uit heel Nederland Piotr Sulik

Goed voorbeeld

Sieron is het daar helemaal mee eens: ,,De Poolse gemeenschap in Nederland is hecht. Zeker bij dit soort evenementen zoeken we elkaar op. Komende zaterdag hebben we een manifestatie op het complex van FC Tilburg om de Poolse cultuur te presenteren aan iedereen die daar belangstelling voor heeft. Dan verwachten we ruim 1500 mensen. Maar nu staat alles in het teken van het voetbal. Je ziet het: iedereen is verkleed of zelfs geschminkt. Wat dat betreft nemen we een goed voorbeeld aan de Nederlanders."

Piotr Sulik heeft dan nog een rotsvast vertrouwen in de kwaliteiten van het Poolse team: ,,Als we de poulefase doorkomen zie ik ons zo de kwartfinale bereiken en misschien nog wel meer. Mijn droomfinale is Polen-Portugal omdat we tegen dat land nog iets goed te maken hebben. Zij knikkerden ons er op het vorige EK uit na penalty's."

Hopen

Marcin Sieron vertelt dat het WK ook in Polen zelf intens wordt beleefd: ,,Op pleinen in de grote steden gaat iedereen samen kijken. Voetbal is de grootste sport in Polen, maar we zijn ook erg goed in handbal, volleybal en skispringen. Iedereen hoopt natuurlijk dat we winnen, want dan zijn we bij een goed resultaat tegen Japan door naar de achtste finales."

Ook Miroslav Wieczorek (41) meldt zich bij Club PHKS voor de wedstrijd van zijn favorieten: ,,Wij komen speciaal uit Den Bosch om hier de wedstrijd te kijken. Natuurlijk wil ik dat Polen wint. Maar ik ben ook PSV-supporter en in het bijzonder fan van rechtsback Santiago Arias. En laat die nou net bij Colombia spelen... Dus bij verlies heb ik toch een beetje gewonnen."