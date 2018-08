Poolse dronkaard (34) trapt zomaar ruit in van woning in Tilburg

VIDEO Bejaarde man trapt op verkeerde pedaal en ramt boom in Tilburg

11:10 TILBURG – Een bejaarde man die maandagochtend zijn auto achterwaarts op de parkeerplaats van de Koningsvoorde aan de Generaal Smutslaan in Tilburg wilde parkeren, is daarbij gewond geraakt. Oorzaak: hij trapte het verkeerde pedaal in.