Poppodium 013 evalueert haarknipincident, maar neemt geen extra maatregelen

Quinty Bakker bezocht het feest Reactivate zaterdagavond samen met een vriendin. Pas bij thuiskomst kwam ze erachter dat ze een flink stuk haar miste. ,,Ik heb het niet doorgehad”, vertelde ze zondag.

In een eerste reactie sprak Mijndert Rodolf van 013 zondagavond over een verschrikkelijk voorval. Maar strenger fouilleren of controleren was voor voor het poppodium geen optie. ,,Er stonden vijf beveiligers die bezoekers aan de deur controleerden. Het is niet mogelijk om iedereen volledig te doorzoeken.”

Een dag later heeft het personeel het incident uitvoerig besproken volgens hoofd communicatie Rodolf. In dat gesprek werd dezelfde conclusie getrokken. ,,Je komt tot de verdrietige conclusie: je houdt gewoon nooit alles tegen. We hebben zaterdag ook in tassen en onder petten gecontroleerd. Er liepen negentien beveiligers rond, waarvan er vijf bij de deur stonden.”

Volledig scherm Quinty’s haren werden afgeknipt tijdens een hardstyle-evenement in 013 © Miranda Bakker-ten Bokkel

En dus verandert 013 niets aan de huidige aanpak. Mede omdat er volgens Rodolf vrijwel nooit dergelijke incidenten zijn. ,,We hebben 300.000 bezoekers per jaar en zoiets gebeurt eigenlijk nooit.” Het poppodium heeft geen detectiepoortjes en daar wordt niet in geïnvesteerd na dit incident. ,,Je denkt altijd aan de veiligheid, maar ook aan de beleving van je bezoekers.” Een gemiddeld model detectiepoortje voor een discotheek kost volgens de winkel Arena Detectiesystemen 6550 euro, inclusief btw.

Quote Hij had op dat moment niet direct melding gedaan Miranda Bakker-ten Bokkel

Als er een schaar naar binnen is gesmokkeld, zou je kunnen stellen dat de beveiliging heeft gefaald afgelopen zaterdag. Maar volgens Rodolf kun je nooit honderd procent waterdicht zijn. ,,Na elk evenement bespreek je het onderzoek in tassen en onder petjes. Zaterdag hanteerden we al ons sterkste beleid.”

Geen zoektocht

Met berichten op Facebook hoopt Quinty’s moeder Miranda Bakker-ten Bokkel de dader alsnog te vinden. Ze kreeg via dit sociale medium een berichtje van iemand die boven bij de toiletten en man met een schaar had gezien. ,,Alleen had hij op dat moment niet direct melding gedaan. Het dacht terug aan dit beeld na het lezen van de nieuwsberichten”, zegt Bakker-ten Bokkel.

Het poppodium zelf maakt geen jacht meer op de dader van dit incident. Het blijft erbij dat dit niet te zien valt met vijf camera’s op 3700 bezoekers.