Potje FIFA met de e-sporter van Willem II: Thijs Smeulders speelt gelijk

Het was FIFA geblazen bij de Mediamarkt, waar Kuipers de hele middag potjes stond te spelen. Afkomstig uit Culemborg wist hij in januari een contract bij Willem II in de wacht te slepen. ,,Een vrijwilligersovereenkomst", corrigeert Kuipers, ,,maar ik krijg wel alle onkosten vergoed." Kuipers verdedigt het rood-wit-blauw van Willem II in de edivisie, waar hij keurig in het linkerrijtje staat.