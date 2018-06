Pret en prestige tijdens dikke banden race in Berkel-Enschot

Fons van Reisen in voorzitter van de organisatie. ,,In vier categorieën hebben zo'n veertig kinderen en honderd volwassenen meegedaan. De één gaat daarbij voor prestige en prijzen, de ander juist voor het plezier." Erik de Laat is teamleider van de brandweerpost Berkel-Enschot en behoort tot de laatste groep deelnemers. Samen met drie anderen deed hij mee. ,,Bij ons gaat het om meedoen. Wel apart was dat we halverwege een oproep kregen om ondersteuning te bieden bij een brandmelding in Tilburg. Dat ging dus even niet, haha!" De traditionele 'Hel van Hoolstraat' was dit jaar te doen, aldus De Laat. Op deze weg met kinderkopjes wordt met tegenwind vaak afgezien door de deelnemers en daarom gevreesd. ,,Maar dit jaar hadden we daar de wind van opzij."