Prijzen van studentenkamers stijgen flink in Tilburg, Den Bosch blijft nagenoeg gelijk

TILBURG - De prijzen van studentenkamers in Tilburg zijn vergeleken met vorig jaar met 4,36% gestegen. Een kamer kostte vorig jaar gemiddeld 308 euro per maand, nu 321. Dat blijkt uit cijfers van het online huurplatform Kamernet.nl.

In Den Bosch bleef de prijs nagenoeg gelijk. Er was daar sprake van een stijging van 0,74 procent, van 365 naar 368 euro.

Harde stijging

De huurprijzen van studentenkamers zijn het afgelopen jaar landelijk gezien gemiddeld met 4,68% gestegen. In 2017 betaalde een student nog een gemiddelde huurprijs van 385 euro per maand voor een kamer en in de eerste helft van 2018 was dat 403 euro. De stad waar de huurprijs het meeste is gestegen is Rotterdam, waar de huurprijs omhoog ging met 7,4 procent. Amsterdam blijft het duurst met gemiddeld 571 euro per maand.

In Brabant steeg de prijs vooral heel hard in Eindhoven. Namelijk met 5,27 procent. Wel ligt de huurprijs in Eindhoven nog een stuk lager dan in de Randstad. De Eindhovense prijzen liggen in de lijn van provinciale studentensteden als Groningen, Arnhem en Maastricht, alleen kennen die niet zo'n sterke stijging.

Voor een kamer ver buiten het centrum betaal je in Eindhoven 175 euro. Je hebt dan acht vierkante meter. Een gestoffeerde kamer van 25 vierkante meter dichterbij het centrum kost 500 euro.

LSVb

Volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) betaalde driekwart van de studenten in 2016 te veel voor zijn kamer, gemiddeld bijna 100 euro. „En je kunt verwachten dat dit in 2017 omhoog is gegaan", zegt bestuurslid John van Harten van LSVb. Hij heeft er geen goed woord voor over. „Wel of geen kamernood, verhuurders moeten zich aan het woningwaarderingsstelsel houden. Dat is er niet voor niets." Dat stelsel is een wettelijk puntensysteem voor sociale-huurwoningen. Een kamer krijgt punten voor oppervlakte en het hebben van bijvoorbeeld ramen, verwarming, een eigen badkamer of een tuin. Hoe meer punten, hoe hoger de huurprijs die gevraagd mag worden.