Prima zonder Primark: kleding ruilen in de Spoorzone

Kleding ruilen in plaats van weggooien kan nu ook in de Spoorzone. Een tijdelijke ruilwinkel helpt kwetsbare jongeren, de circulaire economie én Tilburgers die minder te besteden hebben.

De zaak heet Prima, met een knipoog naar Primark, de Ierse prijsvechter die afgelopen juni in de Tilburgse binnenstad opende. De Prima zit in de NWE Werkplaats, naast het terras van RAW, in de Spoorzone. Het is een project van 013Circles en Amarant.

013Circles zet zich af tegen textielverspilling. Jongeren met een uitkering, die nog niet terecht kunnen bij een normaal bedrijf, doen bij Amarant werkervaring op. Wouter Franken (24) is de barista achter de koffiehoek van Prima en sorteert de kleding. ,,Ik kan niet mee in een echt bedrijf. Als het te snel gaat, klap ik dicht en weet ik niet meer wat ik moet doen. Hier krijg ik de tijd en heb ik iemand om op terug te vallen.”

Win-win

Het is een ideale combinatie volgens Sam Smits, medeorganisator en begeleider bij Amarant. ,,We verdienen hier niets mee omdat het om ruilen gaat. Het is een win-win voor cliënten en klanten.”

Smits: ,,We willen jongeren er bewust van maken dat ze ook met kleding aan een duurzame toekomst mee kunnen werken.” Volgens Dagmar en Jitske (beiden 16) uit Tilburg is het vooral handig en goedkoop. De meisjes komen met grote, volle kledingtassen de werkplaats binnen. ,,We komen nooit in de Primark. Wat je daar koopt, valt van ellende uit elkaar. Hier kan ik mijn oude kleding kwijt en bespaar ik op het kledinggeld dat ik van mijn ouders krijg.” Ze hebben het vintage-shoppen al eerder ontdekt. Jitske draagt een hippe, zwarte jaren-70 jeans met een origineel T-shirt van de Britse band Queen. ,,Het aanbod is hier en in tweedehandswinkels veel leuker, groter en gevarieerder.”

Ook goedkoper. ,,Ik kom uit Nicaragua en daar zou dit een fantastisch idee zijn", zegt Tamara Prado (32) enthousiast. Ze is al een aantal keer in de zaak geweest en raadt het al haar vriendinnen en familie aan. ,,Hier bespaar je zo veel geld en afval mee. In de Primark weet ik niet waar de kleding vandaan komt, maar het is daar in ieder geval niet fair trade.”