Tilburg heeft een Nederlandse primeur; betere hulp bij problematische schuld

Auto in brand in Reeshof Tilburg, politie sluit brandstichting niet uit

8:29 TILBURG - Aan de Koolhovenlaan in de Reeshof in Tilburg was het vrijdagochtend al vroeg raak. Om kwart over zeven werd de brandweer opgeroepen voor een autobrand. De brandende auto stond dicht tegen een woning aan en werd omringd door andere auto's.