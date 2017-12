Proef met afsluiten rijstroken in Tilburgse cityring wekt al beroering

TILBURG - De proef met afsluiten van rijstroken op de cityring wekt al direct politieke beroering. ,,Dit is geen oplossing en er dreigt een groot probleem met de bereikbaarheid van de binnenstad", stelden Lokaal Tilburg en de VVD maandagochtend in de raadscommissie.

Wethouder Mario Jacobs (GroenLinks, mobiliteit) kondigde vrijdag de proef aan om de veiligheid op de cityring te verbeteren. Volgens Frans van Aarle (Lokaal Tilburg) had hij eerst de raadscommissie moeten consulteren.

Van Aarle: ,,Hufterig verkeersgedrag moet keihard worden aangepakt, maar dit gaat ook over de bereikbaarheid van de binnenstad. Dat moeten we breder bespreken." Ook voor ondernemers in de binnenstad was de proef volgens hem een verrassing. Jeroen van Dijk (VVD): ,,Er wordt juist te hard gereden op momenten dat het rustig is op de ring."

Nek uitsteken

Het onderwerp komt nu voor de eerstvolgende raadscommissie op de agenda, maar de proef wordt niet opgeschort. ,,We zijn ontzettend blij met een wethouder die eindelijk eens zijn nek durft uit te steken voor de veiligheid op de cityring", zei Kees van Ham (SP). ,,Veel partijen zijn bij de proef betrokken, laat het z'n gang gaan", vond Anneke Dunning (D66).

,,De verkeersveiligheid van de cityring staat voorop, de rest boeit me niet", stelde Jacobs. ,,Er is een enorme schreeuw vanuit de stad om iets te doen. We handhaven al intensiever dan ooit en zetten de lobby voor snelheidscamera's voort. Bij deze proef hebben we Jan en Alleman betrokken. Als het niet goed loopt, kunnen we alles ook weer snel weghalen."

Parkeren

Volgens Ineke Couwenberg (CDA) is betere ongevalsregistratie essentieel. Het ontbreekt momenteel nog aan inzicht in de aard en precieze locaties van ongelukken, maar de lokale politie heeft beloofd dat scherp te gaan monitoren.