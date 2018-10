Proef vooralsnog geen succes: Afvaldumping bij opgefleurde containers Tilburg

Marc-Ma­rie, Marcel, Jo, veel Tilburgers op het podium

16:20 TILBURG - Het is druk met Tilburgers op het podium van Theaters Tilburg. Zaterdag geeft Marc-Marie Huijbregts de tweede try-out van zijn oudejaarsconference in de grote zaal. In de Studiozaal staat op hetzelfde moment acteur Marcel Musters (opgegroeid in Tilburg) met BUIK.