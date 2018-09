Proeftuin aardgasvrij wonen in Tilburg-Noord kan van start met bijna 4 miljoen euro

TILBURG - Minister Kajsa Ollongren heeft Tilburg goed nieuws bezorgd: de stad krijgt 3,8 miljoen euro om als proeftuin te dienen voor aardgasvrij wonen. Daardoor kan de gemeente snel aan de slag in de wijk Quirijnstok in Tilburg-Noord.

Het ministerie van Ollongren (D66, binnenlandse zaken) heeft Tilburg en veertien andere gemeenten tot proeftuin aangewezen. Er waren 75 plaatsen die een beroep deden op een subsidiepot van 90 miljoen. De plannen in Tilburg worden van 2019 tot en met 2021 uitgevoerd.

,,We gaan straks onze ervaringen in de rest van het land uitventen", reageert wethouder Oscar Dusschooten (VVD, energietransitie gebouwen). ,,Zowel de successen als de fouten die we ongetwijfeld ook gaan maken."

Dat gemeenten van elkaar leren hoe de overgang naar aardgasvrij wonen het best kan verlopen is het doel van de proeftuinen. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar het particulier woningbezit. Dusschooten: ,,Het aardige in ons project voor Quirijnstok is dat we daar te maken hebben met verschillende vormen van eigenaarschap."