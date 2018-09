ProRail haalt hek weg bij voetbalclub Tilburg: kinderen kunnen zo spoor op lopen

,,Ik ben best wel woedend", zegt voorzitter Wilan van Kuijk van SV Reeshof. ,,We werden door mensen vanuit de flat aan de overkant gebeld. Of we wisten dat er kinderen langs het spoor liepen."

Tussen de velden de club en het spoor ligt een dijkje. Onderaan dat dijkje stond een hek. ,,We weten niet precies wanneer, maar ongeveer anderhalve week geleden stond dat hek er nog. Het steekt mij dat dat hek zonder dat wij het wisten is weggehaald. Er vliegen met grote regelmaat ballen van ons over de dijk. Die bleven altijd liggen tegen dat hek. Nu rollen ze dus gewoon het spoor op. Je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren als kinderen achter die bal aan gaan."