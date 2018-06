Provincie steunt theaterkermis LunaLunaLuna in Tilburg

TILBURG -Kermisfestival LunaLunaLUna krijgt 48.000 euro subsidie uit het provinciaal potje voor impulsgelden. De eerste bijdragen van het impulsgeldenprogramma zijn onlangs toegekend. Het geld is bestemd voor cultuur in Noord-Babant. In totaal is onder dertien projecten een bedrag van 7,8 ton verdeeld.

LunaLunaLuna is een nieuw evenement op de Tilburgse Kermis. In de Spoorzone staan attracties en tenten op het raakvlak van kermis, kunst en entertainment. Het festival wil kunstliefhebber naar de kermis halen en kermisgangers in aanraking brengen met kunst.

Tilburgs Ensemble VONK met Brabantse musici (hedendaags gecombineerde muziek) ontvangt 76.000 euro voor meerdere projecten. Zo wil het ensemble met artistiek leider Nicole Soeter uit Berkel-Enschot een voorstelling maken met een combinatie van muziek en een theatermonoloog, samen met het Tilburgse literaire festival Tilt. Ook is er een plan om singer-songwriters nieuwe muziek voor VONK te laten maken.

Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze krijgt bijna 49.000 euro voor permanente kunstwerken in dat gebied. Choreograaf Nishant Bhola, docent bij de Danscademie in Tilburg, krijgt 49.000 euro voor zijn gezelschap World of Dance. Dat is gevestigd in Roosendaal. Het Bredase tg Nomen krijgt 80.000 voor een project om theater te verbinden met de samenleving. Dat gebeurt in meerdere Brabantse steden, ook bij Theaters Tilburg.