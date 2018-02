'Psst, meisje' mag niet meer: Tilburg krijgt 'sis- en scheldverbod'

Politiehond dwingt man (37) tot overgave na inbraak in Tilburgse winkel

9:30 TILBURG – In Tilburg is zaterdag in alle vroegte een inbreker op heterdaad betrapt. De 37-jarige man probeerde in te breken bij een winkel aan de Ringbaan-Noord, maar daar stak de politie een stokje voor.