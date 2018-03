PvdA Tilburg: 100 miljoen naar wijken

Van Samen Leven tot Simply de Besterd: slome en sluwe slogans onder de loep

22:46 TILBURG - 'Samen leven' als verkiezingsslogan? Kom op, PvdA in Reusel-de Mierden. Dat kan anders én beter. Simply de Besterd (VVD Tilburg). Baas in eigen dorp (Voor Loon, Loon op Zand). Of desnoods: Doorgaan (CDA Hilvarenbeek).