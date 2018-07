PvdA Tilburg wil veel minder afval op de kermis

Wegwerpbekers

Windmolens

De PvdA Tilburg wil meer lef bij het verduurzamen van festivals en evenementen in de stad plaatsvinden. ,,Het zou mooi zijn als de energie van de kermis afkomstig is van het burgerwindmolenpark de Spinder. Tilburg kan een gidsgemeente zijn op het vlak van duurzame evenementen."

De fractie wil dat B. en W. bij andere nationale en internationale evenementen kijkt wat voor lessen daar te leren zijn. Ook wil de PvdA weten of het streven om de meest duurzame kermis van Europa realistisch en haalbaar is. Verder wil de fractie weten of duurzaam werkende kermisexploitanten, organisatoren en festivals een streepje voor hebben. Bijvoorbeeld via korting op de verpachting of vergunning.