PvdA: zwartboek over fietsverkeer Tilburg

Het initiatief voor het 'zwartboek kwetsbare verkeersdeelnemers' is van burgerraadslid Hans Rube. ,,Van de voorbeeldstad die Tilburg met de rode loper ooit was voor fietsers, is die verworden tot een auto-stad vol racenbanen", stelt hij. ,,Met trots openen B en W in de Spoorzone een fietstunnel onder het spoor. Maar waar kunnen de fietsers heen als ze vervolgens de Willem II-straat inrijden? Links het Pieter Vreedeplein op is een ramp, rechtdoor de stad in is verboden."