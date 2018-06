Quasikliko

Geen reuzenrad op Tilburgse kermis

7:33 TILBURG - De Tilburgse kermis moet het dit jaar zonder reuzenrad doen. Het is de gemeente niet gelukt om 'The View' naar de stad te halen. ,,Helaas, superjammer", zegt een woordvoerster van de gemeente. ,,Meestal hebben we geluk, dit keer niet."