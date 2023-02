Raad Baarle-Nassau pas na nieuwe toezeggingen akkoord met nieuwe stap richting ABG-kantoor

Wieken molen Oisterwijk in rouwstand. De oudste vrijwilli­ger is overleden

OISTERWIJK - De wieken van de Kerkhovense molen in Oisterwijk staan in de rouwstand. Het is een postuum eerbetoon aan vrijwilliger Johan Wolfs die op 92-jarige leeftijd is overleden. Tot aan de uitvaart blijven de wieken in deze stand staan.

8 februari