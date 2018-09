Raad unaniem tegen gaswinning

Video 'Zenuwachti­ge' overvaller richt pistool op hoofd New York Piz­za-medewerk­ster in Tilburg: 'Ze is helemaal ontdaan'

21:26 TILBURG - De jongeman die zaterdagavond een gewapende overval pleegde op het filiaal van New York Pizza in Tilburg, is zowel binnen als buiten de zaak vastgelegd op bewakingscamera's. Deze beelden zijn overgedragen aan de politie, meldt de eigenaar van de pizzeria aan het Brabants Dagblad. ,,Deze jongen heeft misschien wel de meest beveiligde eettent van de wijk uitgekozen. Niet zo slim."