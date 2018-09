Raadslid Bob Jansen verlaat SP

De SP leed de afgelopen verkiezingen een gevoelige nederlaag in Tilburg. In het vorige college was de partij met wethouder Hans Kokke nog vertegenwoordigd in het college. De SP duikelde in maart van zes naar vier zetels en koos na enige twijfel resoluut voor een rol in de oppositie. Jansen is vastbesloten de periode als onafhankelijk raadslid vol te maken. ,,Er hebben zo'n 215 mensen op mij gestemd. Ik ga me met volle overtuiging inzetten voor mijn idealen."



Fractievoorzitter Helma Oostelbos dankt Jansen voor wat hij voor de afdeling heeft betekend, maar haalt ook naar hem uit. ,,Een aantal mensen was het met zijn werkwijze niet eens, waardoor al verwijdering was ontstaan. Dat wil ik verder niet toelichten nee. Maar als Bob zegt dat we een praatclubje zijn: hij heeft vijf jaar de kans gehad daar als voorzitter iets aan te doen." Jansen zou volgens haar zijn zetel moeten teruggeven. ,,Met 215 stemmen kom je niet aan een voorkeurszetel. Wettelijk kan het, maar dit zijn stemmen van de SP."