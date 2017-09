Ramkraak met springplank mislukt in Tilburg

Band met leden Metropole Orkest krijgt vuurdoop in Reeshof

21 september TILBURG - Muzikanten van het Metropole Orkest zijn de formatie Dutch City All Stars gestart. Het allereerste concert van de band is bij Heyhoef Backstage in de Reeshof. De band bestaat uit tien muzikanten en brengt het programma ‘An Extraordinary Evening Of Blues & Jazz’.