Rapper Boef uit Tilburg populairder dan Coldplay en Drake op Spotify: bekijk hier de volledige lijst

TILBURG - Dat Ed Sheeran het afgelopen jaar een uitstekende comeback beleefde na een langdurige radiostilte, zal niemand zijn ontgaan. De Britse zanger domineerde wereldwijd hitlijsten en brak talloze verkooprecords met zijn album ÷ (divide) en zijn megahit Shape Of You. Echt verrassend is het dus niet dat Ed Sheeran ook de meest gestreamde artiest van 2017 op Spotify is geworden.

Zijn album werd 3,1 miljard keer beluisterd en Shape Of You is met 1,4 miljard streams zelfs de meest beluisterde track op Spotify aller tijden. Ook in Nederland staat Ed Sheeran bovenaan in de Top 10 van de meest gestreamde artiesten. Opvallender wellicht is wat er achter de 26-jarige Brit op de lijst gebeurt: zes Nederhoppers bij de tien meest beluisterde artiesten.

Lil' Kleine, rapper Boef uit Tilburg, Ronnie Flex, Sevn Alias, SFB en Josylvio zijn allen terug te vinden in de top tien van Spotify in Nederland. De lijst wordt verder aangevuld met Drake, The Chainsmokers en Coldplay. Vorig jaar was het Rotterdamse hiphopband Broederliefde, dat onlangs zijn nieuwe plaat We Moeten Door uitbracht, het populairst.



Na Shape Of You werden de liedjes Krantenwijk van Lil' Kleine en Boef en Energie van Ronnie Flex het meest beluisterd. Ook Habiba van Boef en Alleen van Lil' Kleine eindigden nog voor bijvoorbeeld Despacito, de zomerhit van Luis Fonsi, Daddy Yankee en Justin Bieber, op de lijst.



Dat Nederlandse hiphoppers het zo goed doen, staat volgens Spotify niet op zichzelf. Wereldwijd werd er in het afgelopen jaar maar liefst 74 procent meer naar hiphop geluisterd op de populaire muziekdienst ten opzichte van het jaar daarvoor. Al stond er op de populariteit van Ed Sheeran, die zich ook waagde aan hiphopvarianten van Shape Of You, geen maat.

Is er dan helemaal niets sombers over de Britse zanger die door MTV tot 'artiest van het jaar' werd verkozen? Misschien toch een klein beetje. De Nederlandse muziekpers heeft American Dream van LCD Soundsystem uitgeroepen tot beste album van 2017. LCD Soundsystem eindigde de verkiezing voor Kendrick Lamars DAMN. en A Deeper Understanding van The War On Drugs. In de zogeheten De eindlijst van Oor, dat elk jaar door Nederlandse 55 muziekjournalisten, radiomakers en bloggers wordt samengesteld, was er Ed Sheerans album ÷ niet eens een plaats in de Top 10 van beste platen van 2017 gegund.

Populairste nummers in Nederland in 2017

1. Shape of You - Ed Sheeran

2. Krantenwijk - Lil Kleine, Boef

3. Energie - Ronnie Flex

4. Habiba - Boef

5. It Ain't Me - Kygo, Selena Gomez

6. Alleen - Lil Kleine

7. Despacito (Remix) - Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber

8. Come Again - Ronnie Flex

9. Swalla - Jason Derulo, Nicki Minaj, Ty Dolla $ign

10. Scared to be lonely - Martin Garrix



Populairste artiesten in Nederland in 2017

1. Ed Sheeran

2. Lil Kleine

3. Boef

4. Ronnie Flex

5. Sevn Alias

6. Drake

7. SFB

8. Josylvio

9. The Chainsmokers

10. Coldplay

