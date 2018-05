Rapper Lil Kleine op Dancetour Tilburg

De grootste naam die naar Tilburg komt, is rapper Lil Kleine. Hij won in november nog een MTV-award in de categorie beste wereldwijde act. Hij is de eerste Nederlander die deze prijs wint. Bizzey is onder jongeren één van de populairste artiesten van dit moment en vooral bekend van zijn hits ‘Traag’ en ‘Ja’.

De Dancetour doet in 2018 zeven Nederlandse steden aan, Tilburg is de zesde in de rij. In Arnhem, Dordrecht, Lelystad en Breda is al een festival geweest, Goes is op 19 juli en Doetinchem sluit op 30 augustus de rij. Dancetour verwacht in totaal 80.000 jongeren op de 7 edities.