Ravage op de weg door ongeluk in Tilburg

Erwin van de Looi ziet gelijk bevestigd

24 december Erwin van de Looi zag bij de 3-1 nederlaag in de Arena tegen Ajax zijn gelijk bevestigd. De huidige selectie van Willem II is, zeker in de breedte, kwalitatief niet goed genoeg om een resultaat over de streep te trekken. De Tilburgse club zou zeer gebaat zijn bij de komst van minimaal een centrale verdediger, een back en een verdedigende middenvelder.