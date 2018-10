Ravage op Spoorlaan in Tilburg na ongeluk, bestuurder neemt de benen

Alvast oefenen voor de allereer­ste stadsquiz: 'Wè witte gij van Tilburg?'

13 oktober TILBURG - De meeste dorpen in de regio zijn er al langer enthousiast mee bezig, nu is ook Tilburg om: de eerste Tilburgse stadsquiz gaat zaterdagavond van start. Hier alvast wat vragen om warm te lopen. Wat u moet weten van Tilburg in 13 vragen, volgens 13 insiders. Van Stoere Kerels en de Kruikenzeiker tot Henny Vrienten.