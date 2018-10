Rebekka (24) tovert met make-up: 'Fascinerend, hoe je jezelf kunt verbouwen'

Afgelopen weekend stond ze in Monaco, om de Influencer Award in de categorie 'New Hope' op te pikken. ,,Dat betekent eigenlijk dus beste nieuwkomer", vertaalt Theenaart even vrij. Die award mocht ze mee naar huis nemen op basis van haar Instagram-pagina, die vol staat met opgemaakte ogen, monden, en af en toe een neus of een heel hoofd. En een nieuwkomer is ze zeker: dat Instagramprofiel is zo ongeveer een jaartje oud, schat ze in.