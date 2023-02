Rechtbank begint eigen onderzoek naar geur van omstreden mestfabriek Tilburg-Noord

Brabants woord van de week Weet jij wat petazzie of peejestamp is? Je eet het misschien wel wekelijks

De winter nadert zijn einde. Het seizoen van sneeuw, kou, en... een dampend bord petazzie. Of ga jij liever voor een portie peejestamp? Dan woon je waarschijnlijk in West-Brabant. Daar is de term peekes namelijk gangbaarder dan in het oosten. In het Brabantse woord van de week zoeken we uit waar die taalverschillen binnen onze provincie vandaan komen. Vandaag aflevering 3.