Rechtbank strenger dan OM voor Tilburgse wietkwekers

VIDEO + UPDATE Veel rookontwik­ke­ling door brand in papierpers in Tilburg

15:12 TILBURG - In een papierpers van een bedrijf aan de Centaurusweg in Tilburg is dinsdagmiddag omstreeks 12.00 uur brand ontstaan. Daardoor waren er flinke rookpluimen te zien. Rond 14.00 uur was het vuur onder controle.