Rechter tegen stug zwijgende Tilburger, verdacht van drugs- en wapenbezit: ‘Ik zou bijna zeggen: was thuisgebleven’

Baarle Grensinfop­unt in gemeente­huis van Baar­le-Nas­sau

Inwoners van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau kunnen voortaan elke donderdag terecht in het Grensinfopunt in het gemeentehuis van Baarle-Nassau. Medewerkers van de GrensInfoPunten adviseren werknemers, werkgevers, werkzoekenden, stagiairs, studenten en gepensioneerden op maat als het gaat om wonen, werken of studeren in België en Duitsland.

2 februari